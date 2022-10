VÍDEO: ativistas jogam molho de tomate em quadro de Van Gogh

Duas jovens que fazem parte do grupo “Just Stop Oil” jogaram sopa de tomate no quadro “Girassóis”, considerado um dos principais quadros do pintor holandês Vincent Van Gogh. Essa ação tinha como objetivo pressionar o governo do Reino Unido a interromper e decretar o fim do uso de combustíveis fósseis.

Nos vídeos que já circulam pelas redes sociais e que foram divulgados também pelo grupo, as duas mulheres se aproximam do quadro e jogam uma sopa de tomate no quadro, após isso, passam cola na mão e se grudam na parede da National Gallery, em Londres, onde o quadro é exposto de 1889.

“Vocês estão mais preocupados com a proteção de uma pintura do que com o planeta e com a vida das pessoas” disse uma das ativistas após questionar se a arte valeria mais que a vida.

Ativistas ambientais protestaram jogando sopa de tomate no quadro “Girassóis”, de Van Gogh e acabaram sendo presas! “O que vale mais, a arte ou a vida? A arte vale mais do que comida?” pic.twitter.com/roVpEGA9sg — POPTime (@siteptbr) October 14, 2022

Essa não é a primeira vez que o grupo “Just Stop Oil” realiza em prol do fim do uso de combustíveis fósseis. Em julho deste ano, dois ativistas se colaram aos quadros “The Hay Wain”, do inglês John Constable, e “A Santa Ceia”, de Da Vinci, também na National Gallery.

No mesmo mês, cinco ativistas do grupo interromperam o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 ao permanecerem sentados na pista de Silverstone.

