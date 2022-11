Rapper Takeoff, do trio Migos, é morto a tiros nos EUA

O rapper Takeoff foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (1), após uma discussão se transformar em briga. Um outro integrante do Migos e tio da vítima, Quavo, estava no local e não ficou ferido.

De acordo com informações divulgadas até o momento, Quavo estava jogando dados com outras pessoas, em um bar em Houston, no Texas, enquanto Takeoff apenas o acompanhava, quando os ânimos começaram a se exaltar e começou uma troca de tiros. A vítima foi atingida na cabeça e morreu no local, já o seu tio não ficou ferido. Outras duas pessoas também foram baleadas e encaminhadas para o hospital e o estado de saúde delas ainda não foram divulgadas.

Até o momento as informações sobre o caso são escassas, mas testemunhas que estavam presentes no local afirmaram que Quavo estava jogando dados e perdendo, até que uma confusão começou e o rapper ficou agressivo. Takeoff não estava jogando, mas quando percebeu a situação decidiu ajudar o tio. Foi neste momento que um homem sacou uma arma, atirou contra o rapper e o matou.

Sobre Migos

Formado pelos rappers Quavo, Offset e Takeoff, o trio Migos lançaram ao longo da carreira quatro álbuns, “Yung Rich Nation” (2015), “Culture” (2017), “Culture II” (2018), e “Culture III” (2021). O grupo também já recebeu dois “Grammy”, por melhor álbum de rap e melhor performance de rap, ambos em 2018. O trio iria se apresentar na última edição do Rock In Rio, realizada neste ano, mas cancelou a sua participação, que foi substituída pelo Jota Quest.

Em agosto de 2020, Takeoff foi acusado e processado por estupro, divulgou a revista “Variety” na época. De acordo com a ação, a mulher foi atacada por ele em uma festa em junho daquele ano. Sua identidade não foi revelada por “medo de retaliação”.

O processo também afirma que ela buscou atendimento médico em um hospital após o abuso, onde foi observado “evidências físicas de estupro” pela equipe médica, que notificou a polícia de Los Angeles, que estaria investigando o caso

