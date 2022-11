Jiboia de mais de 2 metros é capturada em teto de empresa; confira vídeo

Uma jiboia de mais de dois metros foi capturada pela Polícia Militar Ambiental na tarde ontem (31), em Campo Grande. O animal estava no teto de uma empresa de ferragens galvanizadas, localizada no parque industrial da cidade.

Um funcionário da empresa acionou a equipe após ver a jiboia sob o telhado de zinco do barracão, enrolada em um refletor de luz. Quando a equipe chegou, a serpente com mais de dois metros estava na mesma posição informada, no local que tem cinco metros de altura. Com uso de uma empilhadeira para alcançar a cobra, ela foi capturada com uso de pinças especiais.

A jiboia não apresentava ferimentos e foi solta em uma área de vegetação distante da cidade.



A jiboia é pacífica e não é peçonhenta. Raramente passa de três metros de comprimento. Alimenta-se principalmente de aves, mamíferos pequenos e lagartos grandes. Engole a presa pela cabeça. Ela vive nas florestas densas da América do Sul e passa a maior parte do tempo nas árvores. Os acidentes envolvendo humanos são extremamente raros.

