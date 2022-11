Vídeo: assaltantes são presos após assaltar mulher que estava a caminho do serviço

Dois homens, de 46 e 31 anos, foram presos após assaltarem uma mulher que estava a caminho do serviço, nesta segunda-feira (31). O caso aconteceu na Rua José Goncalves Sobrinho, bairro Vila Sobrinho, em Campo Grande.

A vítima, de 51 anos, foi abordada por um veículo Fiat Argo, de cor prata e quatro portas, ocupado por dois indivíduos. O condutor desembarcou e anunciou o assalto. Para a mulher, ele disse estar armado e que tinha um revolver por debaixo da roupa. O indivíduo pegou a mochila. Nela continha documentos, aparelho celular e outros objetos pessoais, avaliados em R$ 1.500,00.

A Polícia conseguiu chegar aos assaltantes por meio de câmeras de segurança, já que a placa do veículo estava visível. Eles descobriram que o carro pertence a uma locadora de veículos. Dessa forma, tomaram conhecimento que o referido veículo estava escondido na Rua Xavier de Toledo, Bairro Taquarussu, em Campo Grande.

No local indicado, a equipe abordou os suspeitos. No momento da ação, os dois homens usavam drogas. Após serem mostradas as imagens da ação criminosa, os autores confessaram o crime. Além disso, alegaram que os objetos subtraídos foram trocados por droga (meia caixa de pasta base) no bairro Nhanhá.

Diante dos fatos, os autores foram conduzidos à DERF, onde foi formalizada a prisão em flagrante pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

