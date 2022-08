Precisamos falar sobre Ezra Miller: ator pede desculpas após polêmicas

Após diversas acusações de crimes e polêmicas, o ator Ezra Miller, de 29 anos, falou sobre o seu comportamento dos últimos dois anos. Por um comunicado enviado para o site Variety, o artista admitiu que estava passando por um momento de crise e que estava buscando por tratamento.

“Tendo passado recentemente por um período de crise intensa, agora entendo que estou sofrendo problemas complexos de saúde mental e comecei um tratamento contínuo”, diz o texto. “Quero pedir desculpas a todos por ter alarmado e chateado com o meu comportamento passado.”

“Estou comprometido em fazer o trabalho necessário para voltar a um estágio saudável, seguro e produtivo em minha vida”, finalizou Ezra.

Nesses últimos tempos, o ator já foi preso duas vezes no Havaí, acusado de agressão. Também foi acusado de assediar uma mulher na Alemanha, asfixiar uma outra mulher na Islândia e hospedar uma mãe e seus três filhos em uma fazendo com armas um ambiente inseguro. Recentemente foi acusado de assalto em Vermont, onde mora atualmente.

Com todas essas polêmicas e possíveis crimes, a Warner Bros Discovery, responsável pelos filmes em que Miller atua, está preocupada com os rumos que as produções podem tomar. Os estúdio anda recebendo uma onda de críticas pelo comportamento do ator, que foram intensificadas pelo cancelamento do filme “Batgirl”, ao invés de “The Flash”, com data de lançamento marcada para 23 de junho de 2023.

O ator é conhecido pelas suas atuações em diversos filmes de sucesso, como “Precisamos Falar Sobre o Kevin” (2011), “As Vantagens de Ser Invisível” (2012), “Animais Fantásticos e Onde Habitam” (2016) e “Liga da Justiça” (2017).

