Autora de Harry Potter é ameaçada de morte em Twitter

A autora J.K Rowling foi ameaçada de morte em seu Twitter após demonstrar apoio a um outro escritor, que foi esfaqueado na última sexta-feira (12) durante um evento em Nova York.

De acordo com informações no Twitter da escritora, e que ficou conhecida mundialmente pela saga do bruxinho Harry Potter, J.K disse que estaria se sentindo muito mal e desejou que Salman Rushdie, ficasse bem. Após a mensagem, um usuário da plataforma respondeu dizendo que J.K “seria a próxima”.

Em publicação divulgada no Portal UOL, Rowling compartilhou um print da resposta e afirmou que levou o caso de ameaça às autoridades locais. Segundo o jornal britânico “Daily Mail”, o autor da resposta seria um extremista islâmico paquistanês que apoia o Irã e teria elogiado várias vezes o agressor de Salman Rushdie.

Rowling afirmou que levou o caso às autoridades e agradeceu o apoio de todos. Além disso, informou que a polícia está investigando esse caso e outros com envolvimento de ameaças.

Ataque – Salman Rushdie foi esfaqueado durante um evento que acontecia em Nova York. Rushdie estava prestes a dar uma palestra no oeste de NY quando houve o crime. No momento um homem invadiu o palco e após desferir socos contra a vítima, o esfaqueou.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.