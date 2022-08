Benedetto e Zambrano serão punidos por briga no vestiário

O atacante Darío Benedetto e o zagueiro Carlos Zambrano tiveram uma ríspida discussão e trocaram agressões durante o intervalo do jogo do Boca Juniors com o Racing, no último domingo. Dessa forma, o clube argentino decidiu punir os dois jogadores. A tendência é de que Benedetto e Zambrano fiquem fora do jogo contra o Rosario Central, nesta quarta-feira.

Membro do Conselho de Futebol, o ex-jogador Riquelme reuniu o elenco após o jogo no hotel que serve de concentração para o clube. Após dar uma bronca nos jogadores, avisou que não hesitaria em aplicar uma punição.

A punição exata ainda não foi decidida. O plano é Riquelme se reunir com o Conselho de Futebol para decidir o teor da penalidade. O consenso é que é necessário haver uma punição que, a princípio, será esportiva.

A briga entre Benedetto e Zambrano

Ao final do primeiro tempo, em que o Boca Juniors teve muita dificuldade contra o Racing, Benedetto reclamou do desempenho da equipe — e o alvo foi o defensor Zambrano. A briga ocorreu nos vestiários, entretanto, na volta ao gramado, a bochecha do lado esquerdo do defensor apresentava um hematoma. Já no atacante, havia vários arranhões.

O técnico do Boca, Hubo Ibarra, admitiu que houve um problema no vestiário, mas não quis entrar em detalhes.

“Houve uma discussão, nada mais do que isso. Não tenho ideia do que passou, mas vou conversar” declarou o treinador. Zambrano jogou até o final. Já Darío Benedetto, que voltava ao time titular depois de lesão, foi substituído por Vázquez aos 23 minutos do segundo tempo. Confira:

