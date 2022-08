Jovem é morto a tiros no Aero Rancho

O jovem André Luiz Prado de Moraes, de 21 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (15), na rua Presidente Tancredo Neves, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Não há informações sobre o paradeiro do autor, nem as motivações.

De acordo com boletim, uma equipe policial, que foi acionada pela UBS, chegou ao local e encontrou o irmão da vítima. O Homem disse que André foi morto com dois tiros, efetuados por um indivíduo chamado Alexandre. Além disso, ele revelou o lugar onde ocorrera o homicídio do jovem, que seria na esquina das ruas Presidente Tancredo Neves e Caladio.

A equipe policial foi até o local, mas não conseguiu encontrar vestígios do crime. Populares disseram que ouviram dois disparos, entretanto o som parecia vir de três quadras dali.

Não há informações sobre a motivação do crime ou o paradeiro do autor. O caso deve ser investigado e registrado como homicídio simples na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

