Policiais são esfaqueados perto da fila para ver caixão da rainha

Dois policiais foram esfaqueados em uma área próxima onde se concentra a fila para ver o caixão da ex-rainha Elizabeth II. O crime aconteceu por volta das 6h da manhã (2h da madrugada em Brasília), em Londres. A suspeita de terrorismo foi descartada pela Polícia Metropolitana.

Os dois agentes teriam encontrado um homem portando uma faca na área de Leicester Square, uma praça no Reino Unido. Os policias imobilizaram o suspeito com uma arma de choque, mas acabaram sendo feridos no processo. As vítimas foram encaminhadas para um hospital local, onde receberam atendimento médico, assim como o homem, que foi detido como suspeito de provocar os ferimentos.

Sadiq Khan, prefeito de Londres, comentou sobre o ataque e afirmou que o ato era algo “absolutamente atroz”. “Nossos policiais correm para o perigo para proteger a todos e nos manter seguros; temos com eles uma dívida de gratidão”, acrescentou o político.

A polícia deve investigar o caso e as suas circunstâncias. O funeral da ex-rainha Elizabeth II está sendo considerado o maior desafio da segurança pública no Reino Unido de todos os tempos, segundo a polícia.

Veja também: Artemis 1: Nasa anuncia nova data para lançamento de foguete à lua

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.