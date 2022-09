Com mais lojas roubadas no centro, comerciantes reclamam de insegurança na região

Uma loja foi roubada pela 4º vez na região central de Campo Grande. O último caso aconteceu na noite de ontem (16), quando dois indivíduos arrombaram a porta do estabelecimento e levaram equipamentos eletrônicos. Dado os vários casos de roubos e assaltos, comerciantes reclamaram da insegurança da região.

Uma mototaxista, que não quis ser identificada, trabalha no centro e conta que os roubos são comuns principalmente a noite. “Depois das 8 é melhor nem ficar com a moto parada aqui. Como você vai trabalhar? A maioria aqui do ponto não trabalha a noite por causa da insegurança. Muitos amigos nosso perdeu até a moto”.

Uma das vendedoras da loja no centro, que também não quis ser identificada, ressaltou que o estabelecimento gasta um bom valor com a segurança da loja, entretanto ainda não se sente segura. “A gente gasta com câmera, alarme. A gente paga também um rapaz pra cuidar, mas mesmo assim não intimida”.

Uma outra comerciante revela que a loja chegou a gastar R$ 4 mil reais com o sistema de segurança.

Perguntado sobre a insegurança do centro, o delegado Gabriel Desterro, responsável pelo caso de roubo na noite de ontem, revelou que a Polícia busca reforçar o patrulhamento na região. Além disso, ele também revela que foi feito um mapeamento de áreas com extensivo uso de drogas, o que pode contribuir para uma maior segurança nesses locais.

“É uma área que esta sendo monitorada, no entanto, infelizmente prende e logo aparece outros para cometer novos delitos. Até o momento estamos enfatizando no policiamento da região. A gente não consegue deixar todas as lojas completamente guarnecidas, mas tendo um esforço, como esta tendo, de ter uma guarda municipal nas redondezas, isso já aumenta a chance de fazer uma prisão em flagrante e evidentemente coíbe de forma preventiva para não acontecer novamente”.

Em nota, a Guarda Civil Metropolitana ressaltou os esforços para aumentar a segurança da região

“A Guarda Civil Metropolitana, atua na região central 24 horas por dia, com rondas e ponto base preventivo, utilizando o ciclo patrulhamento, viaturas 02 rodas e 04 rodas. Além disso conta com o vídeo monitoramento 24 em todo quadrilátero central. Denuncias podem ser realizadas via telefone gratuito 153 da GCM.”

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.