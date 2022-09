Polícia argentina prende quarto suspeito de participação em atentado

A polícia argentina prende o quarto suspeito de participação na tentativa de assassinato da vice-presidente Cristina Kirchner, ocorrida em 1° de setembro. A prisão de Nicolás Gabriel Carrizo foi decretada na tarde de ontem (14), pela juíza María Eugenia Capuchetti. O indiciado seria proprietário de um carrinho de algodão-doce que foi visto nas noites anteriores ao crime na esquina da casa da vice-presidente argentina.

O autor principal do atentado, Fernando Andrés Sabag Montiel; a namorada de Sabag Montiel, Brenda Uliarte foram os primeiros suspeitos identificados e presos.

Na quarta-feira (14), a polícia tomou o depoimento de Agustina Díaz, amiga da namorada do agressor, que foi detida na terça-feira (13), e prendeu o quarto suspeito de envolvimento na ação. Em depoimento dado à polícia, Agustina trouxe informações que podem mudar a linha central de investigação, que tinha Sabag Montiel, como principal suspeito e executor do plano de matar a ex-presidente. Por essa linha de raciocínio, sua namorada, Uliarte, seria indiciada apenas como cúmplice.

O atentado

Na noite de 1 de setembro, Sabag Montiel se aproximou a menos de um metro de Kirchner, que cumprimentava apoiadores ao chegar em casa, e apontou uma arma contra seu rosto. O ataque não teve êxito porque as duas tentativas de atirar falharam, embora a Bersa calibre 32 estivesse carregada com cinco balas.

As mensagens reveladas do grupo, apontam que o plano para matar Cristina teria ganhado corpo em 23 de agosto, um dia após a apresentação do pedido de prisão de Cristina pelo promotor Diego Luciani. Naquela noite, Sabag Montiel armou-se no entorno do prédio da ex-presidente argentina.

