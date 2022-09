Corinthians e Fluminense disputam vaga na final da Copa do Brasil

Corinthians e Fluminense se enfrentam hoje (15), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. No duelo da ida, no Maracanã, empate em 2 a 2, que deixou a disputa aberta. O confronto promete ser equilibrado, sem favoritismo para nenhum dos lados.

Quem vencer leva. Em caso de novo empate, a disputa será decidida nos pênaltis.

Nesta Copa do Brasil, o Timão entrou na terceira fase e eliminou a Portuguesa-RJ, Santos e Atlético-GO. O Tricolor das Laranjeiras também entrou na terceira fase e deixou para trás Vila Nova-GO, Cruzeiro e Fortaleza.

O Corinthians coloca todas suas expectativas nessa possível final e salvar sua temporada. O time de Vítor Pereira vem de altos e baixos, com um ano que pode ser positivo caso chegue na final e supere as expectativas iniciais.

Já o Fluminense tem a chance de consolidar o ótimo trabalho de Fernando Diniz. O time mantém boa posição no Campeonato Brasileiro e pode chegar a uma final de Copa do Brasil, o que também pode superar as expectativas iniciais do clube.

O técnico português Vitor Pereira não espera facilidades diante de um adversário que gosta de manter a posse de bola: “Uma equipe como o Fluminense, que coloca tantos a tricotar o jogo, na espera do momento, das bolas metidas nas entrelinhas, exige muita concentração. Lá [no Maracanã] não tivemos, e levamos gols nos primeiros minutos. Isso não pode voltar a acontecer, é entrar concentrado. E, tendo a bola, no contra-ataque ou na organização ofensiva, temos que ferir, criar problemas e aproveitar as oportunidades”.

Prováveis escalações para Corinthians x Fluminense

Corinthians

Vítor Pereira tentou dar mais entrosamento para os prováveis titulares desta quinta-feira. Oito dos onze jogaram as quatro partidas (incluindo a do Maracanã) que antecedem a decisão na Neo Química Arena: Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Fausto Vera, Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Renato Augusto e Fábio Santos, por outro lado, receberam um descanso a mais para chegarem frescos contra o Fluminense. Fagner, que se recuperava de uma lesão, entrou gradativamente para retomar seu ritmo de jogo.

Time provável: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Fluminense

Pelo Flu, o principal desfalque é o volante André, suspenso pelo cartão amarelo recebido no jogo de ida, no Maracanã. O meio campo de Fernando Diniz também não terá o ex-titular Nonato, negociado pelo Inter com o Ludogorets, da Bulgária.

Time provável: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; Felipe Melo (Wellington), Yago Felipe (Martinelli) e Paulo Henrique Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano.

