PMA socorre família ferida após acidente na rodovia

Policiais Militares Ambientais de Batayporã socorreram uma família que sofreu um acidente na rodovia BR 376, que liga Nova Andradina a Ivinhema. Os policiais avistaram um homem ao meio da vegetação a margem direita da rodovia acenando com as mãos pedindo socorro.

Imediatamente os policiais adentraram ao mato e socorreram. O homem, de 35 anos, era condutor do veículo que capotou diversas vezes. A equipe socorreu a esposa do motorista, de 44 anos e seu filho de três anos que estavam dentro de um veículo Honda/CR-V EXL de placas de Nova Andradina (MS). O carro ficou totalmente danificado após o capotamento. Mãe e filho foram retirados do veículo pelos Policiais

Segundo o condutor, ele havia perdido a direção devido às fortes chuvas. As vítimas, residentes em Nova Andradina, tiveram ferimentos leves, causados por estilhaços de vidro. A família estava desorientada devido ao trauma. A mulher reclamava de dores torácicas e abdominais. Eles foram socorridos e encaminhados ao pronto socorro de um hospital de Nova Andradina, onde permaneceram sob os cuidados médicos.

Antes de socorrem a família, Policiais Militares estavam trabalhando na Operação Bocaiúva, que busca fiscalizar e prevenir o tráfico de animais silvestres.

