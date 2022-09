VÍDEO: Brasileiro tenta atirar contra Cristina Kirchner mas arma falha

Na noite desta quinta-feira (1°), a vice-presidente, Cristina Kirchner, sofreu uma tentativa de assassinato no momento em que chegava na sua casa, localizada no bairro da Recoleta, em Buenos Aires. De acordo com informações, o brasileiro Fernando Andrés Sabag Montiel, de 35 anos, foi o responsável pelo atentado.

Vídeos que gravaram o momento, mostram Cristina deixando o seu carro enquanto estava rodeada por uma multidão de apoiadores. Alguns segundos depois, uma pessoa aparece apontando uma pistola para o rosto da política, a menos de 1 metro de distância. O atirador chega a apertar o gatilho, porém, a arma não disparou.

Depois de perceber que a arma teria falhado, o suspeito saiu correndo, sendo seguido por outras cinco pessoas, que permitiram aos agentes identificarem o autor do ataque. A arma foi descartada na calçada e apreendia pela polícia.

Recentemente, Cristina Kirchner, foi acusada de chefiar um esquema de associação ilícita e fraude ao Estado, durante o período em que ela assumiu a presidência (2007-2015). O promotor Diego Luciani, chegou a pedir uma pena de 12 anos para a vice-presidente, além de suspender a possibilidade de concorrer a cargos púbicos pelo o resto da vida e a devolução de 5,3 bilhões de pesos (R$ 200 milhões), para os cofres públicos.

Motivados por essas acusações, diversos manifestantes em favor e contra a política começaram a transformar a casa de Cristina como um ponto de encontro para protestos. Se aproveitando dessa intensa movimentação, Fernando tentou o atentado.

Diversos políticos, tanto brasileiros como de outros países, chegaram a prestar solidariedade a política em suas redes sociais.

Sobre o suspeito

O atirador identificado como o brasileiro Fernando Andrés Sabag Montiel, já tinha um antecedente criminal ao ter sido detido por portar uma faca de 35 centímetros, em março de 2021.

Na época, a passagem foi registrada após Fernando ser parado por estar dirigindo sem a placa traseira, a qual ele afirmou que teria caído a alguns dias por causa de um acidente. Os policias que realizaram a abordagem então pediram para o suspeito descer do carro, quando ele abriu a porta, uma faca caiu no chão.

Como justificativa, o atirador afirmou que o objeto serviria apenas para se defender, mas acabou sendo autuado por porte de arma. Na época, ele trabalhava como motorista de aplicativo.

Os perfis de Fernando nas redes sociais foram deletados, mas antes disso, foi possível observar que ele seguia diversas páginas ligadas a grupos radicadas e de discurso de ódio. Em fotos publicadas, também era possível ver uma tatuagem do Sol Negro em seu braço, um símbolo nazista.

