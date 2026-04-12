Peruanos vão às urnas em meio à crise política e descrença na classe dirigente

Os eleitores do Peru vão às urnas neste domingo (12) em um cenário marcado por instabilidade política, escândalos de corrupção e crescente frustração com a classe dirigente. A eleição ocorre em meio à tentativa de romper um ciclo de turbulência que, na última década, impediu presidentes de concluírem seus mandatos.

Entre os principais nomes na disputa, a candidata de direita Keiko Fujimori aparece na liderança das intenções de voto, com 13%, segundo levantamento do Ipsos Peru. Na sequência, surge o ex-prefeito de Lima Ricardo Belmont, com 10%, consolidando-se como possível adversário no segundo turno.

Outros candidatos também aparecem na disputa, como Álvarez, com 9%, e Sánchez e López Aliaga, ambos com 7%, evidenciando um cenário fragmentado e sem ampla vantagem entre os concorrentes.

De acordo com o presidente executivo da Ipsos, Alfredo Torres, Fujimori já demonstra posição consolidada para avançar ao segundo turno, enquanto Belmont desponta como o nome com maior probabilidade de enfrentá-la — embora o cenário ainda seja considerado incerto.

Analistas apontam que o descontentamento popular pode influenciar diretamente o resultado. Para o cientista político Hernán Chaparro, a crise de representatividade no país se arrasta há décadas, alimentando a insatisfação dos eleitores e abrindo espaço para surpresas na reta final da eleição.

Chaparro avalia ainda que, independentemente do resultado, o pleito não deve resolver a fragmentação política estrutural do país. Segundo ele, a instabilidade recorrente fortaleceu, na prática, o poder do Congresso, mesmo sem previsão formal nesse sentido no sistema político peruano.

O resultado da votação será decisivo para o futuro político do Peru, que busca estabilidade institucional em meio a um cenário de incertezas e desafios econômicos e sociais.

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