Homem é esfaqueado durante confusão e segue em estado grave em Dourados

Um homem de 33 anos foi esfaqueado durante uma confusão na madrugada de sábado (11), em Dourados, e permanece internado em estado grave no Hospital da Vida.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima deu entrada na unidade hospitalar com ferimentos na região abdominal causados por arma branca. Devido à gravidade, precisou ser entubada e segue na área vermelha, sem condições de prestar depoimento.

As informações iniciais indicam que a agressão ocorreu em frente a uma residência na região conhecida como Favela do Jardim Monte Líbano. Testemunhas relataram à polícia que dois homens, de 48 e 28 anos, teriam participado do ataque, que incluiu socos, chutes e golpes de faca.

Mesmo ferido, o homem ainda conseguiu caminhar cerca de 50 metros antes de cair com intenso sangramento. Moradores acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que realizou o socorro e o encaminhamento ao hospital.

A polícia já confirmou a identidade da vítima e avançou na identificação dos suspeitos. Um jovem de 19 anos foi localizado e ouvido como testemunha do caso.

O caso segue sob investigação.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais