Avaliação negativa de Lula chega a 40% e aprovação recua, aponta Datafolha

A avaliação negativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva atingiu 40% em março, segundo pesquisa do Datafolha divulgada neste sábado (11). Já a aprovação do terceiro mandato do petista caiu para 29%.

O levantamento mostra que o índice de avaliação negativa permaneceu estável em relação à pesquisa anterior, enquanto a avaliação positiva recuou dois pontos percentuais. Por outro lado, a parcela dos brasileiros que consideram o governo regular subiu de 26% para 29%.

No recorte sobre a popularidade pessoal do presidente, a reprovação passou de 49% para 51%, enquanto a aprovação caiu de 47% para 45%. Apesar das oscilações estarem dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, o instituto aponta uma tendência de queda na popularidade.

A pesquisa também detalha o perfil dos entrevistados. A avaliação positiva é maior entre pessoas mais velhas (36%), com menor escolaridade (43%) e moradores da região Nordeste (41%). Já a avaliação negativa é mais expressiva entre pessoas com maior escolaridade (49%), residentes da região Sul (49%), evangélicos (52%) e aqueles com renda superior a 10 salários mínimos (58%).

O levantamento ainda compara os números atuais com os do ex-presidente Jair Bolsonaro no mesmo período de governo. Naquela fase, Bolsonaro registrava 46% de avaliação ruim ou péssima, 28% de regular e 25% de ótima ou boa — índices que, segundo o Datafolha, indicam reprovação maior e aprovação menor em relação ao cenário atual.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores em 137 cidades brasileiras entre os dias 7 e 9 de abril. O estudo tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-03770/2026.

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