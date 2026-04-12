Colisão frontal entre moto e caminhão mata jovem de 27 anos na BR-262, em Campo Grande

Um grave acidente registrado na noite de sábado (11) resultou na morte do motociclista Eryck William Amarilio Neves, de 27 anos, no km 366 da BR-262, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada por volta das 21h e, ao chegar ao local, constatou que se tratava de uma colisão frontal envolvendo uma motocicleta Honda Titan ES e um caminhão.

Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e sofreu múltiplas lesões. O corpo da vítima foi encontrado entre o primeiro e o segundo eixo do caminhão.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou atendimento ainda no local, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada por volta das 22h.

O motorista do caminhão permaneceu na rodovia e aguardou a realização dos procedimentos de praxe. Após ser ouvido, ele foi liberado pelo delegado plantonista.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Cepol como homicídio culposo na direção de veículo automotor. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

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