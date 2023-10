Ônibus despenca de viaduto em Veneza e deixa 21 pessoas mortas

Nesta terça-feira, (4), um ônibus despencou de um viaduto e acabou pegando fogo após cair sobre a ferrovia na região próxima a Veneza, na Itália. Segundo informações da mídia local, pelo menos 21 pessoas perderam suas vidas no incidente de acordo com a Agência italiana Ansa.

As estimativas iniciais sobre o número de feridos variam consideravelmente, indo de 12 a 40 indivíduos. Entre os feridos, ao menos dois encontram-se em estado grave, e muitos outros estão enfrentando sérias lesões. Além disso, há relatos de “vários” desaparecidos, aumentando a angústia e a incerteza em meio a essa tragédia.

A situação é ainda mais delicada, pois o número de vítimas fatais pode aumentar à medida que os feridos recebem tratamento nos hospitais da região. Acredita-se que o ônibus, que estava cheio ou quase cheio, tenha rompido a cerca do viaduto de Vempa, na área do Mestre em Veneza, caindo cerca de 10 metros em uma zona vazia próxima aos trilhos da ferrovia e incendiando-se em seguida.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, expressou suas “mais profundas condolências pessoais e do governo” e informou estar monitorando de perto a situação. O presidente italiano, Sergio Mattarella, também entrou em contato com o prefeito de Veneza, Luigi Brugnaro, para manifestar seu pesar pela tragédia.

“Uma enorme tragédia atingiu nossa comunidade esta noite”, declarou Brugnaro através das redes sociais, pedindo um luto oficial “em memória das inúmeras vítimas do ônibus acidentado”. Ele descreveu a cena como “apocalíptica”.

Contudo, a cidade de Veneza comunicou o fechamento do viaduto de Vempa, local onde o acidente ocorreu, e mobilizou policiais e bombeiros para auxiliar nas buscas por sobreviventes, atender aos feridos e avaliar a situação.

