Polícia Civil prende homem com mandado de prisão definitiva na capital

Na manhã desta terça-feira (03) a Polícia Civil, através da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF), efetuou a prisão de um indivíduo de 22 anos de idade, que estava com um mandado de prisão por condenação definitiva em seu desfavor. A captura ocorreu no bairro Jardim Anache, nesta capital.

Relembrando os fatos: no dia 25 de novembro de 2021, no Jardim Vida Nova, o referido indivíduo e mais três comparsas foram flagrados pela polícia enquanto mantinham dois homens em cárcere privado, configurando um “tribunal do crime”. Durante a ação policial, um dos criminosos teria apontado uma arma de fogo em direção a um policial, que reagiu com um disparo fatal. Na busca no local, foram encontradas drogas e outros indícios de tráfico.

O Ministério Público denunciou os envolvidos por cárcere privado, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após o processo judicial, o Poder Judiciário condenou o indivíduo de 22 anos a oito anos de reclusão, com a sentença transitando em julgado. Subsequentemente, foi expedido o mandado de prisão para a efetivação da condenação definitiva.

Com informações da Depac

