Colisão envolvendo picape, ambulância e uma carreta deixa nove pessoas feridas

Nove pessoas ficaram feridas após se envolver em um grave acidente, na alça do Anel Viário próximo a ponte do Córrego Umbaracá em Nova Andradina, a 297 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações de testemunhas ao Jornal da Nova, o Fiat Toro tentou fazer uma ultrapassagem em local proibido, quando ocorreu a colisão contra uma ambulância e uma carreta. Os ocupantes da picape e da ambulância foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Nova Andradina. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional, onde estão sob cuidados médicos. Algumas dessas vítimas ficaram em estado grave, mas não há nenhuma informação sobre como está o estado de saúde delas.

O motorista da carreta saiu ileso do acidente. A Polícia Militar do Vale do Ivinhema foi acionada para atender a ocorrência.

