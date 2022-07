Onda de calor: Reino Unido quebra recorde de temperatura

O Reino Unido chegou a maior temperatura da sua história desde o começo das medições no país pelos serviços de meteorologia. Os termômetros alcançaram a marca de 40,2°C, no aeroporto de Heathrow, em Londres, na quarta-feira (19).

O recorde antigo era de 38,7°C, registrado no Jardim Botânico de Cambridge, em 2019, período onde a Europa também estava enfrentando altas temperaturas, porém, mais amenas do que atualmente.

De acordo com Penny Endersby, diretora do serviço de meteorologia britânico, é possível associar esse recorde de temperatura as mudanças climáticas, pois em outro contexto seria impossível o Reino Unido alcançar a média de 40°C. Ainda acrescentou que o fenômeno pode se repetir ao final desse século, uma vez a cada 3 ou 15 anos, dependendo das decisões que tomarmos a partir de agora.

Alimentados pela onda de calor, o continente europeu ainda precisa lidar com os casos de incêndios, que estão se espalhando. Além da Espanha, França e Portugal, onde cerca de 25 mil hectares foram devastados e 17 mil moradores tiveram que deixar suas casas, Londres, onde os focos se concentraram na região leste, e a Grécia, que optou por evacuar mais de 600 moradores estão sendo afetadas.

Também foram registradas mais de 1.000 mil mortes decorrentes das altas temperaturas, segundos os órgãos de Portugal e Espanha, além de várias ocorrências envolvendo desmaios, insolações e desidratações.

🔴 Mais de mil pessoas morreram em Portugal e na Espanha nos últimos dias devido à forte onda de calor que atinge a Europa. As temperaturas extremas também tem causado grandes incêndios florestais pelo continente, forçando milhares a deixar suas casas.pic.twitter.com/MSo3BRMhK5 — Mundo News (@Mundo__News) July 18, 2022

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.