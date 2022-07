Santos e Botafogo se enfrentam pela série A do Brasileirão

O Santos e Botafogo se enfrentam na noite desta quarta-feira (20) as 21:30h (horário de Brasília) na 18ª rodada do Brasileirão, o jogo ocorrerá na Vila Belmiro, em Santos (SP). Após duas derrotas consecutivas do Botafogo o time poderá estrear os novos contratos do time Fernando Marçal (lateral) e Eduardo (meia).

A provável escalação do time do Santos poderá ser: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Carlos Sánchez; Léo Baptistão, Lucas Braga e Marcos Leonardo.

Atualmente o time do Santos possui o total de 22 pontos no campeonato, 5 vitorias, 7 empates e 3 derrotas e está colocado em 11ª. Já o time do Botafogo tem um 21 pontos, 6 vitorias, 3 empates e 8 perdas e se classifica em 12ª.

Atletas relacionados para o jogo contra o Santos, na Vila Belmiro 📄🔥 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/DW3Tjus0on — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 19, 2022

Confira a programação do jogo do Campeonato Brasileiro:

21:30h (horário de Brasília)

Santos x Botafogo – Globo, Premiere, Globoplay e SBT Sports.

