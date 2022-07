Onda de calor na Europa é responsável por mais de 1 mil mortes

Enfrentando altas temperaturas nos últimos dias, Espanha e Portugal, chegaram a marca de 40°C, causando mais de mil mortes.

De acordo com cientistas, as ondas de calor na Europa, cada vez mais precoces, frequentes e duradouras, estão diretamente ligadas às concentrações cada vez maiores de gases do efeito estufa, um sintoma da crise climática.

Em conjunto com essas altas temperaturas, Portugal, França e Espanha estão enfrentando incêndios florestais que chegaram a devastar cerca de 25 mil hectares e causou a retirada de 17 mil moradores de suas casas.

Atualmente o Reino Unido está em estado de alerta pelas altas temperaturas, chegando a emitir nesta sexta-feira (15), pela primeira vez, um alerta vermelho de “calor extremo” para os próximos dias. “As noites também devem ser excepcionalmente quentes, sobretudo nas áreas urbanas. Isso provavelmente levará a impactos generalizados nas pessoas e na infraestrutura”, informou o Escritório de Meteorologia do país, em nota.

Para os meteorologistas, a onda de calor pode continuar nesta semana, chegando a registrar novos recordes de temperatura.

Com informações da Folhapress, por Giuliana Miranda

