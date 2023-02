Novo terremoto na Turquia mata um e deixa dezenas de feridos

Um novo terremoto atingiu o leste da Turquia nesta segunda-feira (27), e deixou pelo menos uma pessoa morta e 69 feridas. O terremoto, de 5,6 de magnitude e de 6,15 km de profundidade é o segundo em 48 horas na região.

Diversos prédios que já estavam danificados desabaram com o novo tremor. A região convive com tremores desde o violento terremoto do início do mês, que deixou mais de 44 mil mortos no país e quase 6 mil na Síria, país vizinho a Turquia. O epicentro do terremoto desta segunda foi no distrito de Yesilyurt, na província de Malatya e ao sudeste do país -perto da já castigada região de Gaziantep.

O prefeito da cidade de Yesilyurt disse a emissora local que um pai e uma filha ficaram sob os escombros de um prédio após voltarem para casa tentar recuperar pertences pessoais. Também na província de Malatya, a equipe de resgate retirou um homem dos destroços, amarrado a uma maca.

A Afad (Autoridade de Gestão de Emergências e Desastres) turca registrou quase 10 mil tremores secundários após o terremoto de 6 de fevereiro -45 com magnitudes entre 5 e 6, afirmou o diretor geral de terremotos e redução de riscos da Afad, Orhan Tatar. “Isso é uma atividade extraordinária”, disse ele.

No início da semana passada um terremoto havia elevado para seis o o número de mortes provocadas por tremores secundários. Os sismos, de magnitudes 6,4 e 5,8, levaram cerca de 300 pessoas à hospitalização. Já na região de Aleppo, na Síria -uma das mais devastadas pela guerra civil que assola o país há mais de 12 anos-, havia ao menos 150 feridos, de acordo com estimativa feita pelos Capacetes Brancos.

Quase 173 mil prédios foram danificados, de acordo com a imprensa local. As autoridades turcas abriram uma investigação criminal pelo colapso dos edifícios. Já foram presas 184 pessoas suspeitas de cumplicidade no desabamento dos prédios. Após o último tremor, a Afad emitiu um novo aviso no Twitter alertando as pessoas para não entrar ou ficar perto de prédios danificados na zona do terremoto.

Neste domingo (26), torcedores do clube turco Besiktas arremessaram milhares de ursos de pelúcia no campo durante uma partida contra o Antalyaspor, no campeonato do país. Os brinquedos são uma doação às crianças impactadas pelos terremotos.

Com informações da Folhapress.

