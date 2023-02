Novo terremoto, de 5,3 graus, atinge a Turquia

Um novo terremoto atingiu a Turquia neste sábado (25), quase duas semanas após os tremores que deixaram mais de 50 mil mortos no país e na Síria. O tremor deste fim de semana teve 5,3 graus na Escala Richter e foi registrado na província de Nigde.

Segundo o Centro de sismologia Kandilli, o tremor tinha profundidade de 7 km, considerada superficial, e atingiu a região às 1h27 no horário local (19h27 no horário de Brasília).

Até o momento, nenhum registro de mortos ou feridos foi reportado pelas agências de monitoramento. Nas redes sociais, o vice-presidente do país, Fuat Oktay, afirmou que equipes foram enviadas para analisar possíveis danos. “Não temos situações negativas até o momento. Que Deus possa proteger nosso país e nossa nação de todos os tipos de desastre”, afirmou.

A região de Nigde fica a cerca de 350 quilômetros da fronteira da Turquia com a Síria, ponto mais atingido pelos terremotos de 6 de fevereiro.

Primeiro terremoto

No dia 6 de fevereiro, um terremoto de magnitude 7,8 matou mais de 1.600 pessoas na Turquia e na Síria, segundo balanço de autoridades locais. Ele ocorreu a uma profundidade de 7 km, disse a AFAD, acrescentando que o epicentro do terremoto foi a região de Elbistan, na província de Kahramanmaras.

Segundo Erdogan, mais de 5.000 pessoas ficaram feridas e ao menos 2.818 prédios desabaram em meio ao tremor. Na Síria, o número de feridos chega a 1.087, de acordo com um assessor do Ministério da Saúde. Centenas de vítimas ainda estão nos escombros, e as cifras de mortos e feridos podem aumentar.

O epicentro do sismo foi registrado na região entre as cidades turcas de Gaziantepe e Kahramanmaras, a uma profundidade de 10 a 24 quilômetros, de acordo com os serviços geológicos dos EUA e da Alemanha. Os tremores puderam ser sentidos na capital turca, Ancara, no Chipre, no Líbano e também no Iraque.

Horas depois do episódio, a mídia estatal ligada ao regime de Assad informou que um tremor foi sentido na capital Damasco, sem fornecer detalhes sobre a magnitude. Por volta das 8h desta segunda-feira, no horário de Brasília, um novo sismo de magnitude 7,5 também foi detectado no sudeste da Turquia.

O primeiro terremoto ocorreu às 4h17 (22h17 em Brasília), e imagens nas redes sociais logo mostraram os efeitos imediatos da tragédia, com o desabamento de construções. A transmissão da rede de TV estatal TRT exibiu moradores saindo às ruas sob neve para avaliar os estragos em alguns locais, assim como ocorreu em Damasco, onde relatos dão conta de desmoronamentos nas cidades de Aleppo e Hama.

Com informações da Folhapress

