Estragos da chuva no último domingo abre cratera em asfalto

Uma cratera se abriu após a forte chuva deste domingo (26) na Capital. O buraco está interditando a via entre a Rua Balneário e a Avenida Guaicurus, no Jardim Morenão. Ele se abriu sobre o córrego Bálsamo, dessa forma a tubulação está amostra, com a água corrente que passa pela rua.

Na noite de ontem, uma caminhonete chegou a cair na cratera. Até então, Equipes da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) não haviam colocado a sinalização e interditado a via. Dessa forma, o veículo, que estava com uma família, ficou preso no local.

A Família com quatro adultos seguia pela via, e, ao passar pela ponte sobre o Córrego Bálsamo, a ponte cedeu. A caminhonete S-10 ficou com a parte dianteira presa na cratera, erguendo o veículo que ficou na cratera que formou-se.

Equipes da Sisep (Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos), e da Guarda Municipal estão no local fazendo levantamentos sobre as condições da área. Os agentes vão se revezar na orientação do trânsito.

Forte Chuva

A forte chuva causou estragos por toda a Capital. De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, no Universitário e no Bairro Alves Pereir, foi registrado um acumulado de 95 milímetros de chuva, das 20h às 7h. Já na Vila Santa Luzia foram registrados 31,8 milímetros; no Jardim Panamá, 22,6 milímetros.

Previsão para a semana

A primeira semana do pós-Carnaval começa com tempo instável em grande parte de Mato Grosso do Sul. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) segue com com alerta laranja, ou seja, de perigo para tempestades, com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a temperatura não deve ficar abaixo dos 20°C no Estado, nem acima dos 36°C.

Segundo a coordenadora do centro, a meteorologista Valesca Fernandes, devem ocorrer chuvas entre fracas e moderadas no Mato Grosso do Sul, com eventuais chuvas mais intensas e tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento, em especial nas regiões centro-sul e leste (conhecida como Bolsão) do Estado.

Com informações de Juliana Vilas Boas e Carolina Rampi

