Expogrande 2023: venda de ingressos e datas de shows é liberada

Começou neste fim de semana a venda de ingressos para a 83ª edição da Expogrande. Realizada entre os dias 13 e 24 de abril no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, a edição de 2023 marca o retorno dos shows no Parque de Exposições, junto com os tradicionais leilões.

Os valores variam entre R$ 40 a pista e R$ 599 para a opção de camarote. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma online Balada App ou na barbearia A Banca. De acordo com o site, os portões irão abrir a partir das 17h.

Cinco setores estão disponíveis para compra: Arena (censura de 16 anos, bar e banheiro exclusivos do setor e convites individuais), Camarote Expo (censura de 16 anos, área de descanso exclusiva do setor, bar e banheiros exclusivos do setor e convites individuais), Camarote Experience (censura de 18 anos, open bar com cerveja, água, refrigerante e destilados, open food com ilhas gastronômicas e comidas típicas, abadás, área vip exclusiva em frente ao palco, bar e banheiro exclusivos do setor) , bangalôs (censura de 16 anos, 10 pessoas, um combo de whisky incluso, atendimento exclusivo de garçons e bar e banheiro exclusivos do setor) e suítes (censura de 16 anos, 12 pessoas, um combo de whisky exclusivo, atendimento exclusivo de garçons e bar e banheiro exclusivos do setor).

Além dos ingressos, a organização divulgou as datas dos shows:

13/04 – Cesár Menotti e Fabiano

14/04 – Maiara e Maraisa / Ana Castela

15/04 – Diego e Victor Hugo / Alok

20/04 – Matheus e Kauan / George Henrique e Rodrigo

21/04 – Gusttavo Lima / Pedro Sampaio

22/04 – Luan Santana / Gustavo Mioto

De acordo com o presidente da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), Guilherme Bumlai, os shows deste ano terminarão mais cedo, por volta da meia-noite, para amenizar o impacto sonoro causado pelo som alto, iniciativa que já foi garantida por decisão judicial. Ele também confirmou que os shows terão portões separados da feira, o que não impede que quem venha para os shows também visite a feira.

A expectativa é atrair um público e 100 mil pessoas e movimentar R$ 150 milhões durante os 11 dias da Expogrande. Além dos shows, o evento terá os tradicionais leilões de gado, de equinos e de ovinos, bem como circuito de palestras, expositores internacionais e fomento de negócios.