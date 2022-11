Natalia Bryant, filha de Kobe Bryant, entra na justiça contra um perseguidor

A modelo Natalia Bryant, de 19 anos e filha de Kobe Bryant, entrou na Justiça dos Estados Unidos contra um perseguidor. De acordo com informações, a polícia de Los Angeles afirma que o homem de 32 anos já tinha um histórico criminal envolvendo armas e que estaria fazendo “tudo que pode para encontrá-la”.

Identificado como Dwayne Kemp, o “stalker” persegue Natalia há cerca de dois anos. Em documentos obtidos pelo TMZ, Bryant contou que a primeira tentativa de contato feita pelo suspeito foi quando ela tinha 17 anos. Ela afirma que o homem acredita na ilusão de que os dois tem uma relação romântica e nega que já tenha encontrado ou falado com ele.

A jovem revela ainda que vive com um medo constante, já que Kemp teria ido a sua casa da fraternidade na Universidade do Sul da Califórnia (USC) e teria aparecido em uma de suas aulas na instituição.

Natalia também afirma que o homem já enviou uma mensagem com uma imagem de Kobe, pai da jovem, escrito: “Grato por ele ter dado à luz [a] você, espero que possamos dar à luz a ele … ‘Kobe'”, com um coração vermelho no final do texto. Os documentos dizem que ele tinha esperanças de ter “uma criança parecida com Kobe juntos”.

O caso segue sendo acompanhado pela Polícia de Los Angeles (LAPD). Se o pedido da modelo for aceito pela Justiça, Dwayne não poderá estar a menos de 180 metros dela. O suspeito já havia sido preso por pelo menos quatro outro crimes, incluindo um envolvendo armas de fogo.

Sobre a morte de Kobe

Em 26 de janeiro de 2020 o helicóptero levando a bordo 9 pessoas, entre elas Kobe Bryant e Gianna, filha do atleta, caiu em Calabasas na Califórnia, após se chocar contra a encosta de uma colina. Todos os passageiros morreram e a suspeita mais aceita é a de que o piloto se desorientou por causa do mal tempo.

