Nicki Aycox falece aos 47 anos após batalha contra leucemia

A atriz Nicki Aycox, connhecida principalmente pelas suas atuações em “Supernatural” ((2005-2020) e “Olhos Famintos” (2001), faleceu aos 47 anos após travar uma batalha contra a leucemia.

Em tratamento a cerca de dois anos, a sua morte foi confirmada pela sua cunhada por uma publicação no Facebook. “Minha cunhada linda, inteligente, feroz, incrivelmente talentosa e amorosa, Nicki Aycox Raab, faleceu ontem com seu irmão, Matt Raab, ao seu lado”, escreveu Raab Celosky, em um trecho reproduzido pelo site Page Six.

Nicki foi a responsável por dar vida a personagem Meg Masters em “Supernatural” e integrava o elenco ao lado de Jensen Ackles (Dean Winchester), Jared Padalecki (Sam Winchester) e Misha Collins (Castiel). A atriz revelou o diagnóstico em março de 2021 pelo seu Instagram, onde afirmou que achava que estava com covid-19 antes da confirmação da leucemia. “Fiquei muito doente achando que estava com Covid-19. No final, acabei sendo diagnosticada com leucemia”, escreveu Aycox na época.

A sua última publicação no perfil na rede social foi em março deste ano, onde aparece em uma cama de hospital cantando uma música dos anos 80, após uma sessão de quimioterapia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicki Aycox (@cashewsandolives)

Eric Kripke, criador de “Supernatural, prestou sua homenagem a Nicki em seu Twitter. “Jovem demais. Ela era um deleite e entregava seus diálogos com mel e veneno. Eu me maravilho com a forma como ela fez uma palavra simples como ‘lackluster’ [‘decepcionante’] se tornar lendária”, escreveu na legenda da publicação.

Gutted to hear the great #NickiAycox, our first #MegMasters, passed away. Too young. She was a delight & delivered lines like honey & venom. I marvel at how she made a simple word like ‘lackluster’ legendary. #RIP #SPN #SPNFamily @JensenAckles @jarpad pic.twitter.com/2xBK9rxs31 — Eric Kripke (@therealKripke) November 20, 2022

Veja também: Co-fundadora das Mães da Praça de Maio, Hebe de Bonafini morre aos 93 anos

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.