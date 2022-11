Veja como preparar Acarajé, uma das receitais baianas mais tradicionais

O acarajé é uma das especialidades gastronômicas mais famosas do estado da Bahia. Trata-se de um bolinho de origem africana, feito de massa de feijão-fradinho, cebola e sal, frito em azeite de dendê. No continente africano é conhecido como akara e no norte da Nigéria como kosai.

Na África Ocidental o prato é uma comida de rua comum, servida com pimenta em pó ou molho de tomate picante. No Brasil é servido com pimenta, camarão seco, caruru e vatapá, sendo comum a adição de vinagrete. Veja agora como uma receita de como preparar o quitute.

Ingredientes:

500 g de feijão fradinho cru

500 g de cebola

Sal a gosto

1 cebola pequena com casca

500 ml de óleo

500 ml de azeite de dendê

2 xícaras de chá de vatapá

150 g de camarão seco

Modo de Preparo:

Coloque os feijões inteiros num processador de alimentos e bata por alguns segundos para quebrar os grãos.

Cuidado para não esmigalhar. Coloque os feijões num recipiente e cubra com água. Deixe de molho por no mínimo 12 horas. Agite os feijões com uma colher e com uma peneirinha vá retirando todas as cascas que se desprendem dos feijões. Depois de retirar bastante as cascas, lave os feijões sob a água corrente e continue retirando ?o olhinho? e o restante das cascas. Retire o máximo possível. Reserve.

Descasque as cebolas, corte em pedaços e reserve.

Num processador, coloque os feijões e as cebolas. Bata por 3 minutos, ou até obter uma pasta lisa e uniforme. Retire toda a pasta do processador e coloque dentro de uma panela grande e funda. Com uma colher de pau, bata a massa do acarajé até que a massa triplique de volume. Esse processo é bastante demorado mas é importantíssimo para a fermentação.

Coloque o óleo, o azeite de dendê, e a cebola com casca numa panela média e leve ao fogo alto para esquentar. Com duas colheres de sopa, modele os acarajés: encha uma das colheres com a massa, passe de uma colher para a outra até que a massa fique com formato de bolinho. Coloque os bolinhos no óleo bem quente e frite por 3 minutos de um lado. Com uma escumadeira, vire os bolinhos e deixe fritar até que fiquem dourados. Regule a temperatura do óleo. Se for necessário, abaixe a chama do fogo para que o óleo não queime. Retire os bolinhos com uma escumadeira e coloque sobre papel absorvente.

Corte os bolinhos ao meio e recheie com vatapá. Coloque o camarão seco dentro do acarajé e feche. Sirva a seguir.

Leia mais: