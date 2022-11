Em mais uma zebra, Japão vira sobre Alemanha e conquista vitória em estreia

De virada, o Japão venceu a Alemanha por 2 a 1, na manhã desta quarta-feira (23), no Estádio Internacional Khalifa, pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo do Qatar. Favoritos, os alemães saíram na frente e dominaram o primeiro tempo, entretanto viram os japoneses arrancarem o empate e uma virada, mesmo contra todos os prognósticos.

Gundogan abriu o placar para os alemães, mas Asano, duas vezes, fez os gols da histórica vitória japonesa. Com a derrota, os alemães voltam a ser assombrados com uma eliminação precoce, há exemplo do que aconteceu na Copa de 2018.

A seleção da Alemanha, tetracampeã mundial foi a campo sem Leroy Sané, lesionado, mas teve confirmada a presença do experiente Thomas Müller, que chegou ao Catar com o cartaz de já ter marcado 10 gols em Copas do Mundo. Outra atração na escalação foi o promissor Musiala, de apenas 19 anos, já destaque do Bayern de Munique.

Como foi a partida

A Alemanha foi amplamente superior no primeiro tempo. A equipe de Hans Flick pressionava a todo momento e o primeiro gol parecia apenas questão de tempo. Ele veio pelos pés de Gundogan, de pênalti. Raum foi derrubado dentro da área por Gonda e o juiz apontou para a marca da cal. Na batida, o meia alemão deslocou o goleiro japonês e abriu o placar, aos 32′.

A equipe continuou pressionando os japoneses e teve algumas chances de ampliar o placar. Com calma para rodar a bola em busca de espaços, a Alemanha teve amplo domínio da posse de bola. Aos 48 minutos, Kai Havertz chegou a fazer o segundo, mas o bandeira apontou impedimento.

Na volta do intervalo, o Japão se lançou ao ataque. Mesmo com a superioridade da Alemanha, os japoneses conseguiram ameaçar a meta de Neuer em algumas oportunidades e chegaram ao empate aos 30′ da segunda etapa, com Asano. Depois de boa trama pela ponta esquerda, Neuer rebateu bola para dentro da área e o camisa 18 apareceu, com muito oportunismo, para deixar tudo igual no Khalifa International.

Hans-Dieter Flick fez as primeiras trocas na Alemanha aos 21 minutos. Foram duas mudanças: Goretzka e Jonas Hofmann nos lugares de Gündogan e Thomas Müller.

A Alemanha voltou a chegar com força aos 24, quando brilhou o goleiro Gonda. Primeiro, ele apareceu para travar Havertz após uma bela jogada coletiva e ainda salvou no rebote. A Alemanha retomou a posse e a bola chegou para Gnabry, que cabeceou forte, mas Gonda espalmou. Aos 29, Doan, que tinha acabado de entrar no lugar de Ritsu, aproveitou rebote do goleiro alemão em chute de Minamino e mandou para as redes para empatar a partida. Após o gol, o Japão continuou melhor. Nove minutos após o empate, Asano recebeu lançamento da zaga, invadiu a área alemã e bateu firme para estufar as redes do goleiro Neuer. Virada histórica. No final a Alemanha ainda colocou pressão sobre os japoneses, mas sem sucesso. Final de jogo, Japão 2 x 1 Alemanha.

