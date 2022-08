Mãe do bilionário Elon Musk dorme na garagem quando o visita

Maye Musk, modelo, tiktoker e mãe do bilionário Elon Musk, revelou que quando vai visitar o filho, acaba dormindo na garagem. O motivo seria que a casa é localizada na sede da SpaceX, no Texas, nos Estados Unidos.

“Você não pode ter uma casa chique perto de um local de lançamento de foguetes”, disse Maye ao The Times. A modelo ainda acrescenta que o filho não está interessado em posses “de forma alguma”, mesmo sendo a pessoa mais rica do mundo.

Em abril deste ano, Elon já havia comentado que não possuia uma casa no momento e que ficava na casa de amigos. O bilionário ainda revelou na época que a sua principal casa estava alugada pela SpaceX, no valor de US$ 50.000 (cerca de R$ 250 mil).

Musk afirmou que começou a vender seus imóveis desde o verão passado, com o objetivo de dedicar a sua vida “a Marte e à Terra”. Ele chegou a publicar em uma rede social que estava vendendo quase todos os bens físicos. “Não terei casa “, comentou em maio de 2020. Em outra publicação, Elon escreveu que “Não preciso de dinheiro. A posse apenas pesa”.

Mas ao contrário de seu filho, Maye revelou que não pensa em ir ou conhecer Marte. “Você tem que ter seis meses de preparação e isolamento e isso simplesmente não me atrai”, disse ela em entrevista. “Mas se meus filhos quiserem que eu faça, eu farei”, afirmou a modelo.

Leia mais sobre Elon: Twitter e Elon Musk se enfrentam em disputa judicial; entenda os motivos

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.