Feirão Habita Campo Grande garante casa própria para 138 famílias

Na 7° edição do Feirão Habita Campo Grande, que foi encerrada neste sábado (27), cerca de 138 famílias tiveram os seus cadastros aprovados e já assinaram os contratos para o financiamento da casa própria, gerando ao todo R$ 25 milhões em transações.

Ao todo, 8 construtoras participaram do feirão, onde foram colocadas a venda 1.307 unidades, apartamentos e casas para famílias com renda de até 7 salários mínimos.

Segundo Cláudio Marques Costa Junior, diretor de Atendimento, Administração e Finanças da Amhasf, o próximo passo depende das construtoras, que irão analisar as mais de mil propostas de compra da casa própria que foram apresentadas por quem passou pelo Feirão, realizado no Armazém Cultural.

A MRV chegou a disponibilizar 150 apartamentos que estão sendo construídos em diversas regiões da cidade, vendeu 25 unidades e levou para analisar os pedidos de financiamento de outras 83. Já a A Iimov-Brasil ofertou 56 imóveis, vendeu 15 e irá analisar ao longa da semana cerca de 315 propostas para a compra.

Muitas famílias estão esperando a oportunidade de concluir o fincanciamento da casa própria, um exemplo é a dona Maria Arlete Socorro, 67 anos. Ela conta com o subsídio de R$ 6 mil concedido pela Prefeitura para reduzir o valor da entrada do financiamento de uma casa. Atualmente mora no Bairro Santa Carmélia onde paga R$ 600,00 de aluguel. Aposentada do INSS, faz crochê para melhorar a renda.

Crédito e sorteio

Durante o Feirão Habita, também foram disponibilizados 69 créditos de até R$ 25 mil, para a compra de materiais, para reformas e construções de casas. O pastor Fábio Júnior, que tinha recebido um terreno no Bosque das Araras, conseguiu o crédito de R$ 25 mil do Credihabita. “Mal consegui dormir a noite passada de tanta ansiedade. Não via hora de vir aqui e receber esta ajuda. Este crédito vai ser o ponto de partida para que eu possa construir minha casa”, relata.

Também houve o sorteio dos 22 lotes localizados em Lagoa Dourada, região urbana do Bandeira. Maíra Fernandes Trindade, 26 anos, foi uma dos contemplados no sorteio, que contou com 3.220 inscrições. Pagando R$ 600 em aluguel, ela planeja construir uma casa com quartos para as filhas e na frente do terreno, um salão onde pretende montar uma mercearia.

Durante o evento, foram sorteados 10 lotes no Paulo Coelho disputados por 2.901 inscritos. No Residencial Gabura os 16 lotes atraíram 471 interessados. Com 117 unidades para sorteio, o loteamento Caiobá, localizado na Região Urbana do Lagoa, contou com 3.729 inscritos. Os 22 terrenos no Lagoa Dourada teve 3.220 interessados.

Todos os nomes sorteados para os lotes serão publicados até a próxima sexta-feira (02) no Diário Oficial de Campo Grande.

