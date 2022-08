Grupo O Estado entrevista candidatos ao senado

O grupo do jornal O Estado MS inicia nesta segunda-feira (29), a rodada de entrevistas com os candidatos do Estado ao Senado. O primeiro da série é o Juiz aposentado, Odilon de Oliveira (PSD), 14h, já na terça – feira (30), será a vez do Ex-ministro Luiz Henrique Mandetta (União), Anízio Leite do PSOL nesta quarta-feira (31). Os seis candidatos serão recebidos na sede do Jornal.

A entrevista faz parte da série que ouvirá as propostas para esta eleição e os apresentará a população. Ela será transmitida ao vivo através do O ESTADO PLAY, no youtube e facebook.

O objetivo do grupo O ESTADO MS é apresentar os candidatos que concorrerão ao pleito deste ano. O grupo entrevistou os candidatos a vice – governadores e agora recebe os candidatos ao senado para alcançarem os seus eleitores divulgando as suas propostas e contar um pouco sobre sua trajetória.

Confira os convidados e datas previstas:

Já foram entrevistados os vice- candidatos e a última rodada será com os candidatos ao Governo do Estado, ainda sem data definida. Visite nossas redes sociais e acompanhem as entrevistas.