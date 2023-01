Lula terá encontro com chanceler alemão nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (30), o chanceler alemão Olaf Scholz chega ao Brasil e terá encontros com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com delegações de empresários. A viagem de Scholz incluiu, também, Argentina e Chile, com objetivo de estreitar relações entre o governo alemão e países da América do Sul.

Em uma publicação no Twitter, o presidente Lula disse que a relação de amizade e cooperação entre os dois países seria retomada.

De acordo com a agenda presidencial desta segunda-feira, divulgada pelo Palácio do Planalto, a chegada do chanceler está prevista para às 15h30 (horário de Brasília). Em seguida, às 15h45, acontecerá a reunião bilateral.

Às 18h, Lula e Scholz se reúnem com as delegações empresariais do Brasil e da Alemanha. Em seguida, será feita uma declaração à imprensa, às 18h30.

Às 19h30 haverá um jantar em homenagem a Scholz no Palácio Itamaraty.

A ministra alemã da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento, Svenja Schulze, deve acompanhar as reuniões. No fim de semana, ela se encontrou com representantes de sindicatos, sociedade civil e empresas em São Paulo, para tratar de temas relacionados à energia sustentável.

Hoje recebo o chanceler da Alemanha, @OlafScholz. Vamos trabalhar para retomar uma relação de amizade e cooperação entre nossos países, para desenvolvimento sustentável, investimentos e geração de empregos. Boa segunda-feira. — Lula (@LulaOficial) January 30, 2023

Com informações da Agência Brasil

