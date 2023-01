Lula se encontra com Fernández para reatar parceria Brasil-Argentina

Na manhã desta segunda-feira (23), o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chegou à Casa Rosada, sede da Presidência da Argentina, para o encontro com o governante local, Alberto Fernández.

Ambos estavam acompanhados de suas primeiras-damas, respectivamente, Janja Lula da Silva e Fabiola Yáñez. Lula e Janja chegaram em Buenos Aires ainda na noite de domingo (22) e foram diretamente para o hotel.

Momento antes do encontro com Fernández, Lula participou de uma cerimônia de entrega de flores em homenagem ao general José de San Martín, herói da independência local.

Além da visita ao presidente argentino, Lula tem prevista nesta segunda-feira (23) uma bilateral com o governante da Venezuela, Nicolás Maduro — que ainda não havia chegado ao país até o fim da manhã.

Na noite de terça-feira (24), o brasileiro e o argentino irão assistir juntos a um concerto no Centro Cultural Kirchner.

A partir de quarta-feira (25), Fernández será anfitrião da sétima edição da Cúpula da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos), atualmente presidida pela Argentina.

As relações entre os dois principais parceiros do Mercosul estava adormecida devido à posição de isolamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Nós vamos retomar e acelerar novamente a relação”, disse Fernández em entrevista à Folha.

Cúpula da Celac

No dia 5 de janeiro, o governo brasileiro comunicou aos países membros da Celac a reincorporação do Brasil ao grupo. Os sócios extrarregionais com os quais a Celac mantém diálogo regular, entre os quais a União Europeia, China, Índia, ASEAN e União Africana, foram igualmente informados sobre o regresso do país ao mecanismo de concertação regional.

O Brasil participou diretamente da criação da Celac , ao convocar e sediar, em 2008, na Costa do Sauípe na Bahia, a I CALC (Cúpula de Países da América Latina e Caribe).

Formalmente estabelecida em fevereiro de 2010, durante a Cúpula da Unidade, em Cancún, a CELAC está integrada por todos os 33 países da região latino-americana e caribenha. Dedica-se à promoção do diálogo político, da concertação e da cooperação regional em um conjunto amplo de temas, entre os quais segurança alimentar e energética, saúde, inclusão social, desenvolvimento sustentável, transformação digital e infraestrutura para a integração.

De acordo com a assessoria governamental, o retorno do Brasil à comunidade latino-americana de Estados “é um passo indispensável para a recomposição do nosso patrimônio diplomático e para a plena reinserção do País ao convívio internacional”.

A convite do presidente da Argentina, Alberto Fernández, que exerce a presidência pro tempore do foro, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará da VII Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da CELAC, que será realizada em Buenos Aires em 24 de janeiro corrente.

Com informações da Folhapress

