Associação de Cannabis Medicinal realiza evento voltado à saúde mental

Na próxima terça-feira (31), a Associação Divina Flor, por meio de seus colaboradores e colaboradoras, realizará uma Ação voltada para os associados. Das 8 às 18 horas, a Associação sediará sessões gratuitas de Massagem, Barra de Access e Reiki.

O evento remete ao “Janeiro Branco“, existente desde 2014, no qual a sociedade se mobiliza durante o mês com o objetivo de construir uma cultura de cuidados com a Saúde Mental.

A partir dessa perspectiva integral da saúde mental, a Associação oferecerá terapias para incentivar o bem-estar de seus pacientes. O atendimento será realizado por ordem de chegada, com vagas limitadas.

Divina Flor

Desde 2019, a Associação Sul-Mato-Grossense de Pesquisa e Apoio à Cannabis Medicinal – Divina Flor tem realizado o trabalho de pesquisa e atendimento com foco no ativismo social para o tratamento com a cannabis medicinal.

Atualmente a associação é composta por 15 (quinze) colaboradores e o trabalho é dividido por setores, a saber: Diretoria Executiva, Secretaria, Financeiro, Acolhimento e Serviço Social, Laboratório e Dispensário, todos compostos por profissionais qualificados e que atuam em suas respectivas profissões.

Até o momento, são mais de 500 pacientes acolhidos em todo o Brasil, dentre humanos e animais com as mais diversas enfermidades, assistidos pela Divina Flor.

Serviço:

Para garantir a sua sessão, o associado deverá fazer uma reserva por meio do Whatsapp 67 91698352 (tratar com Suzamar).

O evento acontecerá na sede da Associação Divina Flor, que fica na Rua Torquato de Camilo, 842.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: