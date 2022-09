Kate Winslet cai em set de filmagens e é levada para hospital

Kate Winlest, conhecida por suas diversas atuações como em “Titanic” e “Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças” teve que ser levada para o hospital após machucar a perna em um acidente durante as filmagens da obra chamada ‘Lee’. O acidente aconteceu na Croácia.

Segundo as informações, Kate estava gravando algumas cenas em uma vila croata de Kupari quando levou um tombo e começou a reclamar de dores pelo corpo. A equipe da produção decidiu que seria melhor levar a atriz para realizar alguns exames. Winlest foi encaminhada para um hospital em Dubrovnik, capital da Croácia, acompanhada pelos integrantes das filmagens. Após realizar alguns exames, ela foi liberada.

“A Kate escorregou e foi levada para o hospital como uma medida preventiva pela produção do filme. Ela está bem e vai retomar as filmagens, como planejado, ainda nos próximos dias”, disse à imprensa internacional um representante da produção de ‘Lee’.

Ainda sem data para estreia, a obra “Lee” é dirigido pela cineasta Ellen Kuras e tem como objetivo contar a trajetória da fotógrafa Elizabeth Lee Miller (1907-1977). O longa conta com Jude Law, Josh O’Connor e Andy Samberg integrando o elenco.

