Torcida do São Paulo se mobiliza para invadir Córdoba

A torcida do São Paulo promete invadir Córdoba, na Argentina, palco da grande final da Copa Sul Americana. O tricolor não ia para uma decisão intercontinental há 10 anos e o feito casou uma euforia são paulina. O clube enfrenta o Independiente Del Valle, no dia 1º de outubro, às 16 hrs (Brasília).

A Passaporte FC, agência de viagens que fecha pacotes para o São Paulo, está com preço de R$ 10.480 para levar os torcedores para a cidade argentina e acompanhar a decisão continental contra o Independiente del Valle, do Equador. O valor pode ser parcelado em cinco vezes.

Entretanto, existe algumas outras possibilidades para quem não tem essa grana. A invasão são paulina tem algumas caravanas promovidas tanto por organizadas, como também por torcedores independentes. A Dragões da Real, por exemplo, programaram viagem no dia 28, com preços de R$ 900, que podem ser divididos em três vezes.

Com essa alternativa, levando em consideração a alimentação, o roteiro mais econômico pode durar cerca de 5 dias e custar até R$ 1,6 mil.

Um problema para os torcedores é a falta de estrutura de Córdoba para receber essa invasão. Ela é uma cidade relativamente pequena e sem tanto atrativo turístico. Dessa forma, sua rede hoteleira pode não estar preparada para um jogo das dimensões que envolvem o São Paulo, principalmente com a grande quantidade de torcedores que prometem assistir presencialmente a final.

Muitos optaram até por não reservar hotel. É possível pegar um ônibus da capital paulista para Buenos Aires por R$ 534 (ida e volta), em trajeto que percorre mais de 2.000 km e leva cerca de 40 horas. Em seguida, é necessário pegar outro ônibus até Córdoba, numa viagem de quase 9 horas e que custa R$ 395 (ida e volta). Assim, considerando o ingresso mais barato (R$ 300) e o deslocamento pelos municípios, o valor total pode ficar em R$ 2 mil

São-paulinos poderão comprar ingressos no Morumbi

A Conmebol informou, na segunda feira (19), que os torcedores do São Paulo poderão comprar ingressos para a final da Copa Sul-Americana no Estádio do Morumbi.

Recentemente, o clube divulgou que não fará evento no Morumbi durante a final em Córdoba. A decisão não agradou alguns torcedores que esperavam acompanhar a partida em telões no estádio.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.