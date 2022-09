Foragido de penitência na fronteira, integrante do PCC é preso

Um dos foragidos da Penitenciária de Pedro Juan Caballero desde janeiro de 2020, foi preso na noite de ontem (19), no distrito de Bella Vista do Norte, no Departamento Concepcíon, região que faz fronteira com Mato Grosso do Sul pelo município de Bella vista. De acordo com a polícia paraguaia, Alejandro David Mongelos Pana, de 27 anos, é um dos integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), organização criminosa paulista que assombra os presídios brasileiros.

De acordo informações da Rádio Urunday 103.3 FM, a prisão de Alejandro aconteceu por volta das 20h, nas ruas Coronel Martínez quase Independencia, no bairro Inmaculada. Segundo informações da polícia paraguaia, o foragido pilotava uma motocicleta modelo Kenton GTR com placa 682 BNY PY.

Com essa mesma motocicleta, Alejandro cometeu roubos no dia 16 de setembro. Com ele, foi apreendido uma blusa, pulôver cinza, condizente com a aparência de um dos autores do crime.

Conforme divulgado pelo site El Radar, o comissário Abel Cantero, subchefe de investigações, relatou que Alejandro David Mongelos Pana, é paraguaio e membro do PCC. Ele tem passagens pela polícia e mandados de prisão sobre homicídio, roubo agravado e refém tomando.

Ainda de acordo com a polícia paraguaia, quanto aos antecedentes, Alejandro Mongelós tem homicídio doloso e motim de detentos na Penitenciária Regional de San Pedro. Além de roubo agravado em Hernandarias, Alto Paraná. Na polícia, o fugitivo tem registro de rebelião com reféns, motins de detentos, homicídio doloso, tentativa de homicídio doloso na Penitenciária Regional de Concepción.

Sobre a sua prisão, o comissário Cantero destacou que ele é “uma pessoa muito perigosa” por estar envolvido nas decapitações do massacre no presídio de San Pedro. Além do fato de que a polícia brasileira o procurava por roubos na cidade vizinha de Bella Vista.