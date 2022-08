Fluminense e Corinthians fazem duelo valendo vaga na final da Copa do Brasil; confira prováveis escalações

Fluminense e Corinthians se enfrentam hoje (24), às 19h30 (Brasília), no Maracanã, em partida válida pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O confronto promete ser equilibrado. As duas equipes fazem uma bela campanha no Campeonato Brasileiro e chegam embaladas para a partida.

#DIADEFLU O FLUMINENSE VAI JOGAAAAAAAAAAR

E EU VOU FICAAAAAAAAAAAAAR

LOUCO DA CABEÇAAAAAAAAA

NADA ME INTRESSAAAAAAAAAAAAAA SOU TRICOLOR, SOU TRICOLOR

SOU TRICOLOR, SOU TRICOLOR

LAIALAIA LAIALAIA

LAIALAIA LAIALAIAAAAAAA #DIADEFLU pic.twitter.com/aqQZEGBEPh — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 24, 2022

O Flu vem de uma boa vitória sobre o Coritiba e está invicto na Copa do Brasil até o momento, com a melhor campanha da competição. Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Tricolor tem apenas uma derrota nos últimos 16 jogos. O técnico Fernando Diniz deve ter força total para o confronto no Maracanã. A única dúvida é o volante André, que apresentou garganta inflamada e febre, mas treinou nesta terça.

Já o Corinthians vem de derrota na última partida, contra o Fortaleza. Entretanto, ainda mantém a confiança devido a campanha no Brasileiro e a goleada sobre o Atlético-GO, jogo esse que garantiu a vaga para as semis.

Por conta do calendário apertado, o técnico português Vítor Pereira tem feito um rodízio no elenco e isso vai acontecer mais uma vez. O time que deverá começar jogando será bem diferente do que jogou contra o Fortaleza, no último domingo.

Já o Fluminense de Fernando Diniz chega de uma goleada de 5 a 2 sobre o Coritiba. O técnico repete o feito de 2020, quando chegou as semifinal pelo São Paulo, ocasião que foi eliminado pelo Grêmio.

As duas equipes já se enfrentaram 116 vezes na história, com 41 vitórias do Corinthians, 33 empates e 42 do Fluminense. Na Copa do Brasil, são duas vitórias do Timão e dois empates.

Prováveis escalações para Fluminense x Corinthians

Fluminense

O Fluminense só tem uma dúvida para a partida. O volante André, um dos destaques do meio de campo da equipe, apresentou sintomas gripais na última segunda-feira e foi poupado do treino. Mas apresentou melhora e treinou na terça. A comissão técnica do Flu tem a expectativa de que ele consiga jogar. Caso não atue, Martinelli deve ganhar a vaga.

Time provável: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; Nonato, André (Martinelli) e Paulo Henrique Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano.

Corinthians

Para esse jogo, o técnico Vítor Pereira não contará com o meia Giuliano, que ficou fora da viagem com o grupo. O motivo da ausência será divulgado pelo Corinthians somente uma hora antes da partida.

Além dele, ficaram fora da viagem o lateral-direito Rafael Ramos (início de transição do departamento médico para o campo), Raul Gustavo (dores no músculo adutor da coxa direita), Maycon (treino de força e academia), Paulinho (cirurgia no joelho esquerdo) e Júnior Moraes e Roni (dores no joelho direito).

Time provável: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera e Renato Augusto; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto.

