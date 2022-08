Califórnia: maior incêndio do ano obriga 2.000 pessoas a deixarem suas casas

Batizado como McKinney, pelas autoridades, um incêndio de grandes proporções já obrigou mais de 2.000 moradores a abandonarem as suas casas na Califórnia. O fogo começou dia 22 de julho, no condado de Mariposa, na cordilheira Sierra Nevada e já dura a mais de uma semana.

Este incêndio é considerado o de maior proporção já registrado desde o inicio do ano no local e segundo o Serviço de Emergência da Califórnia (OES), uma das regiões mais afetadas pelas chamas foi o condado de Siskiyou.

O fogo já consumiu mais de 51.000 acres e se intensificou graças ao espalhamento de combustíveis secos e condições de extremas secas, como ventos, altas temperaturas e tempestades elétricas.

Atualmente, o incêndio permanece fora de controle no parque nacional de Klamath, no norte da Califórnia, onde cerca de 650 pessoas trabalham para controlar as chamas, segundo o Grupo Nacional de Coordenação de Incêndios Florestais.

Em 30 de julho, o governador Gavin Newson proclamou estado de emergência motivado pelo incêndio, onde advertiu que casas já haviam sido destruídas e infraestruturas críticas estavam ameaçadas. Essa proclamação permite uma maior flexibilidade diante da crise, como por exemplo, a suspensão de estatutos regulatórios que poderiam impedir uma resposta de emergência.

Imagens de satélite mostram maior incêndio florestal do ano na Califórnia #OlharDigital pic.twitter.com/RMrWQ4bGEZ — Olhar Digital (@olhardigital) July 28, 2022

