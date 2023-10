Israel divulga imagem de reféns soltas pelo Hamas

O governo de Israel divulgou, nesta sexta-feira (20), foto das duas reféns norte-americanas libertadas pelo Hamas. Mãe e filha aparecem cercadas por militares israelenses na foto publicada pelo Times of Israel.

Segundo o Hamas, a libertação se deu “por razões humanitárias”, após um acordo com o governo do Catar.

Judith Tai Raanan e Natalie Shoshana Raanan, mãe e filha, respectivamente, foram sequestradas durante o ataque a Israel no dia 7 de outubro. Elas têm dupla cidadania, moram nos Estados Unidos e estavam em Israel para participar do aniversário de um parente.

De acordo com o gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, elas foram recebidas na fronteira pelos militares e estão a caminho de onde estão os familiares, em uma base militar no centro de Israel.

Com informações do SBT News.

