Sétimo voo com 66 brasileiros saiu de Tel Aviv e segue para o Brasil

O sétimo voo da Operação Voltando em Paz decolou, nesta sexta-feira (2), de Tel Aviv, em Israel, por volta do meio-dia no horário de Brasília. O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) KC-390 traz a bordo 69 passageiros e 9 animais de estimação. A previsão é de que o avião pouse no Rio de Janeiro às 13h30 da tarde deste sábado (20).

Entre os passageiros, há três bolivianas – uma mulher e duas filhas – que vieram a pedido do governo da Bolívia. Segundo o Itamaraty, “as cidadãs bolivianas foram incluídas no voo após constatado o não comparecimento de passageiros brasileiros”.

Até o momento, a operação do governo federal repatriou 1.135 brasileiros que manifestaram interesse em sair da região em guerra no Oriente Médio. Outros nacionais deixaram a região em voos comerciais.

Ainda segundo o Itamaraty, o nono voo com a repatriação de brasileiros da zona de guerra deve partir de Tel-Aviv no próximo domingo (22). A expectativa da pasta é de que esse seja o último voo para repatriação de brasileiros de Israel.

“Tendo em conta as condições locais atuais e a operação regular do aeroporto de Ben Gurion, não se preveem voos adicionais para brasileiros em Israel”, diz a nota.

Há ainda um avião brasileiro estacionado no Cairo, capital do Egito, para atender os cerca de 30 brasileiros que estão na Faixa de Gaza. Eles aguardam autorização para atravessar a fronteira com o Egito. Até o momento, não há acordo para retirada deles.

Com informações da Agência Brasil.

