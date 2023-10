Chuvas em Santa Catarina causaram prejuízos que ultrapassam R$ 1 bilhão

As chuvas que atingiram Santa Catarina causaram prejuízos que ultrapassaram R$ 1 bilhão. Conforme valores levantados pela Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, danos e prejuízos informados pelos municípios atingidos pelas fortes chuvas e, de acordo com o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), do Governo Federal, até o momento, o valor total está estimado em R$ 1.195.727.260,11. O governo diz que esse valor poderá sofrer alterações futuramente.

Mais de 150 municípios em Situação de Emergência

O Governo de Santa Catarina registar que são 153 municípios em Situação de Emergência, sendo que desses, quatro decretaram Calamidade Pública: Rio do Sul, Taió, Rio do Oeste e Laurentino.

Um decreto no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina conta uma listagem com 160 municípios. Essa listagem considerou, até o momento da publicação, os municípios que haviam informado ocorrências através do formulário de informação da Defesa Civil de Santa Catarina e também aqueles que registraram ocorrência no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres – S2ID do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

161 municípios constam no Relatório de ocorrências registradas em função das chuvas. As principais ocorrências estão relacionadas a chuvas intensas, deslizamentos, alagamentos, inundações e enxurradas. Até o momento, o Governo de Santa Catarina enviou 92.402 itens de assistência humanitária para 27 municípios.

Mais de 30 mil desabrigados

O número de desabrigados por conta das chuvas em Santa Catarina permanece 30.777 pessoas em 46 municípios com abrigos abertos, totalizando 129 estruturas. Danos humanos decorrentes do desastre permanecem em 6 óbitos, sendo nos municípios de Rio do Sul, Campo Belo do Sul, Rio do Oeste, Palmeira, Três Barras e Calmon.

Final de semana com trégua das chuvas

Após uma semana de chuvas fortes em Santa Catarina, observa-se uma melhora nas condições do tempo, prevê os órgãos do Governo do Estado. O tempo firme deve continuar desta sexta-feira até sábado (21), mas com diferenças em cada região do estado. Enquanto na região do Grande Oeste o sol já predomina, já nas regiões litorâneas, planaltos, e em todo o Vale do Itajaí, o tempo nublado será persistente ao longo do final de semana com curtos períodos de sol.

No domingo (22), as instabilidades voltam a atuar, provocando temporais isolados no período da tarde nas áreas do Grande Oeste e Litoral Sul. Estes temporais podem provocar rajadas de vento e eventual queda de granizo, apresentando um risco moderado para danos na rede elétrica, queda de galhos e árvores, destelhamentos, assim como para alagamentos pontuais.

Estas instabilidades se estendem entre segunda-feira, 23, e terça-feira, 24, quando as chuvas avançam para as demais áreas do estado. Neste período, os riscos mencionados valem para as áreas serranas entre o litoral e os planaltos, no Alto Vale do Itajaí e no Grande Oeste. Para as regiões costeiras o risco é menor, podendo trazer transtornos de forma pontual.

As temperaturas conseguem subir na região do Grande Oeste, superando a casa dos 30°C no sábado e domingo. Estas temperaturas são comuns nesta época do ano, e não devem persistir por dias suficientes para caracterizar uma onda de calor.

A tendência para o período entre quarta, 25, e quinta-feira, 26, indica que o tempo segue nublado e os modelos não indicam riscos significativos. O que vale antecipar é a formação de um ciclone extratropical na sexta-feira, 27, que deve provocar temporais e chuva intensa entre os estados do Paraná e Santa Catarina. A Defesa Civil de Santa Catarina recomenda o acompanhamento da previsão do tempo nos próximos dias, quando será possível delimitar os principais riscos que este sistema trará, assim como as regiões em que este sistema pode provocar danos.

