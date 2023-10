Corinthians e Palmeiras decidem o título da Libertadores da América Feminina

Entre palmeirenses e corintianos, a Final da Libertadores da América Feminina será a atração principal deste final de semana no Brasil. O derby paulista será neste hoje (21), ás 20h30 (horário de MS), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia.

O Corinthians chegou na decisão após superar o Internacional na semifinal. Já o Palmeiras passou pelo Atlético Nacional também na última semana.

Essa será a segunda vez em que uma final de Libertadores da América Feminina será disputada por duas equipes brasileiras.

