Indonésia: número de mortos após terremoto sobe para 252

O governo de Java divulgou que o número de mortos após o terremoto que atingiu a ilha localizada na Indonésia, subiu de 46 mortos para 252. O novo número inclui muitas crianças que estavam nas escolas quando ocorreu o tremor e foram atingidas pelos prédios que desabaram. Em contra ponto, a Agência Nacional de Desastres da Indonésia (BNPB) oficialmente mantém o número de 103 mortos e 31 desaparecidos

O terremoto de magnitude 5,6 na escala Richter teve a sua destruição agravada por atingir áreas montanhosas e com a infraestrutura precária. Uma imensa parcela dos mortos se dá pelo desabamento de prédios e imóveis mal construídos. Um internato islâmico de Cianjur, foi um das estruturas atingidas. É suposto que lá morreram diversas crianças.

Com um hospital destruído e os outros sobrecarregados, o atendimento dos feridos teve que ser feita nas ruas e estacionamentos de Cianjur. Além disso, era possível ver corpos nos arredores do hospital e pessoas segurando cartazes pedindo comida e abrigo, já que os suprimentos demoram a chegar por causa das vias publicas afetadas pelos tremores.

Joko Widodo, presidente indonésio, afirma que agora a prioridade do governo é retirar a população das áreas afetadas e reconstruir as estradas destruídas por deslizamentos. “O governo também fornecerá assistência aos residentes cujas casas foram afetadas pelo terremoto; a construção de novas casas deve cumprir padrões de construção resistentes aos tremores”, afirma ele.

É previsto que o número de mortos continue crescendo, pois cada vez mais vítimas são encontradas durante buscas nos escombros. Famílias aguardam a entrega dos corpos de seus parentes pelas autoridades, para que eles sejam enterrados de acordo com o ritual islâmico.

Veja mais sobre o terremoto que atingiu a Indonésia.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.