Dourados organiza evento FIFA para jogos da Seleção Brasileira

A Prefeitura de Dourados vai organizar um evento para a população acompanhar os jogos da seleção brasileira durante a Copa do Mundo A “Torcida Dourados”, como é chamado, acontece no Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão (Jorjão) em todas as partidas do Brasil.

O evento é licenciado pela FIFA e terá telão, praça de alimentação, música e muita diversão para as crianças. A primeira transmissão acontece nesta quinta-feira (24), com o confronto de estreia do Brasil contra a Sérvia, às 15h (MS). Os portões abrem duas horas antes e a entrada é gratuita.

Segundo o prefeito Alan Guedes, é um evento pensado para toda a família. “Vamos ter músicos locais animando o pré e o pós-jogo, brincadeiras alusivas à Copa e também brinquedos para as crianças, tudo gratuito. Queremos que as famílias douradenses venham torcer juntas pelo Brasil, com conforto e segurança. Eu estarei lá com a minha”, disse.

Os torcedores que forem ao Jorjão, acompanharão os jogos da Seleção em um telão de led de 32 m² de última geração, mas, embora essa seja a atração principal, não será a única. Segundo a organização, o público pode permanecer no local até duas horas após o fim das partidas. O local também vai contar praça de alimentação e várias opções gastronômicas.

Sem bebidas alcóolicas ou garrafas de vidro

O acesso ao Jorjão será pela entrada da Rua Cafelândia, ao lado do CCI (Centro de Convivência do Idoso). Os torcedores podem levar tereré, porém não será permitida a entrada de garrafas de vidro e bebidas alcoólicas. No local, será comercializado cerveja, refrigerante e água mineral.

No primeiro jogo, os portões serão abertos às 13h, a partida contra a Sérvia começa às 15h e o público poderá permanecer no Jorjão até aproximadamente 19h. Na segunda rodada, segunda-feira (28), o Brasil joga contra a Suíça, às 12h, e os portões abrem 10h e fecham por volta das 16h. O último jogo na primeira fase acontece no dia 2 de dezembro, sexta-feira, contra Camarões, às 15h. Como no primeiro jogo, os portões ficam abertos entre 13h e 19h.

