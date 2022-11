Tabosa cobra os direitos de os servidores receberem em dezembro

O vereador Tabosa ( PDT) usou a tribuna para criticar a nomeação de parentes da prefeita Adriane Lopes e secretários e defendeu que paguem

“Não tem problema a prefeita querer nomear os parentes dela. Mas ela tem que pagar 10,39 dos professores o piso 40 horas o pagamento de dezembro para janeiro assim como tantos outros setores por direito como dos agentes de endemias. Ela tem que pagar os servidores ainda em dezembro”, contestou Tabosa (PDT).

O presidente da Casa de Leis, vereador Carlão, adiantou que acredita que a prefeita não cometeria a falha de nomear parentes de primeiro grau. ‘A lei existe, e tem que ser cumprida. Sobre cumprir a lei os sindicatos estão cobrando e já estão se organizando para cobrar a prefeita, que terá que pagar. Hoje estamos votando uma suplementação para que a prefeitura pague os compromissos”, Carlão.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.